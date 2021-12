Monopoli, “Insieme per Catania”: biancoverdi a sostegno della popolazione etnea

Una delegazione del Monopoli, prossimo avversario in campionato del Palermo, ha raggiunto Catania: i dettagli

Questa mattina, una delegazione del Monopoli composta dal Direttore Generale Fabio De Carne , dal Segretario Generale Giuseppe Sipone e dal Responsabile Comunicazione Marco Amatulli , hanno raggiunto Catania per incontrare i rappresentanti della Cooperativa sociale Mosaico e l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, e dare seguito all’iniziativa "Insieme per Catania" a sostegno del popolo etneo, colpito da un violento nubifragio.

"Sono stati consegnati beni di prima necessità presso il servizio bagno-doccia per persone senza dimora allestito dal Comune in via Teatro Greco e coordinato dalla Croce Rossa, ma soprattutto nei luoghi in cui alloggiano le persone che hanno subito gravi disagi a causa del maltempo: 'La Locanda del Samaritano' e 'Casa della Speranza' suore missionarie della Carità Madre Teresa di Calcutta.

Una giornata ricca di emozioni vissuta all’insegna della solidarietà in favore di persone che vivono in uno stato di difficoltà sociale e che oggi, grazie all’aiuto di tutta la gente che ha partecipato all’iniziativa, ha ricevuto un sostegno concreto. 'Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli' (N. Mandela)", il comunicato diramato dal club biancoverde sul proprio sito di riferimento.