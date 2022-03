Mascara: “Io, il Catania e quel gol al Palermo. Spero nel miracolo”

Il gol al Palermo, la crisi societaria, il futuro del club: le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante del Catania

"Ho vissuto con la maglia del Catania anni meravigliosi. Inutile rivangare adesso i successi conquistati in Serie A. La realtà attuale è ben diversa". Lo ha detto Giuseppe Mascara, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Lo stesso Mascara che tredici anni fa (era il 1° marzo 2009) segnò al Palermo quello che è stato definito il gol più bello della storia rossazzurra. "Ogni tanto mi torna in mente. Lo dico sempre: è stato un sano gesto di follia. Nel calcio ogni tanto serve, no? Ogni anno qualcuno mi chiama, mi rimanda i video di quella gara. I miei figli me lo ricordano e a me fa piacere che a distanza di tanto tempo riemerga quell’immagine", le sue parole.

CRISI CATANIA -"Il Catania oggi rischia di sparire? Io spero che possa subentrare in extremis un imprenditore capace di salvare e di rilanciare soprattutto. Se venerdì lo scenario non dovesse cambiare sarebbe terribile per noi ex giocatori, soprattutto per i tifosi che seguono la squadra con una passione fuori dal comune. Magari qualcuno s’è riunito, ha valutato rischi, spese e la ricchezza di una componente della città, come il calcio che può regalare soddisfazioni. Magari, senza fare tanto clamore qualcuno sta lavorando nell’ombra per intervenire al momento giusto. Ed è una speranza che voglio tenere fino all’ultimo istante perché il calcio a Catania non merita di rotolare nel dimenticatoio".

MORO E NON SOLO -"Se il Catania, invece, dovesse ricominciare dal basso? Senza progetti seri, sarebbe meglio ripartire dalla D e tornare in Serie C nel giro di qualche stagione. Ma io spero sempre che qualcuno arrivi in soccorso e lo faccia in tempo utile. Il Catania di Baldini è una squadra che ha orgoglio, passione. Ci sono giovani che hanno già catturato l’attenzione di grandi società. Moro mi somiglia? Abbiamo ovviamente caratteristiche differenti, ma è un giovane che ha grandi numeri e altrettanta voglia di migliorare. Questo conta", ha concluso l'ex attaccante del Catania.