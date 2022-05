Maran: “Catania stampato nel cuore. Sperato fino all’ultimo in una via d’uscita”

L’ex allenatore etneo, Rolando Maran, ricorda la sua esperienza sulla panchina rossazzurra dopo la scomparsa del calcio Catania

Il Catania Calcio Spa è fallito: lo ha deciso la sezione fallimentare del Tribunale etneo dopo aver accolto l'istanza della Procura della Repubblica. Una notizia non inaspettata, in virtù della complicata situazione vissuta dal club rossazzurro ormai da diversi mesi. L’ex allenatore del Catania, Rolando Maran, ha ricordato la stagione dei record in Serie A durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Sicilia".