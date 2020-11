Lo Monaco-Mediagol: “Palermo favorito? Chi lo pensava non conosce la Serie C. Boscaglia-Raffaele e il Catania, vi dico tutto”

Carisma, personalità competenza. Personaggio autorevole, schietto, talvolta spigoloso.

Pietro Lo Monaco ha scritto pagine significative in ambito dirigenziale nella storia del panorama calcistico nazionale.

Il manager campano ha vinto soprattutto in Sicilia, sponda Catania, costruendo con il club etneo un percorso virtuoso sotto il profilo tecnico e gestionale i cui riscontri hanno oggettivamente valicato i confini del rettangolo verde. La perla impiantistica ed infrastrutturale del Centro Sportivo di Torre del Grifo è certamente il punto apicale della parabola professionale di Lo Monaco con il club siciliano, un gioiello di modernità e funzionalità che costituisce un plus economico e patrimoniale di assoluto rilevo per la società etnea. A Palermo il dirigente campano ha visto infrangersi sull’incompatibilità con Maurizio Zamparini il suo mandato praticamente sul nascere, così come i progetti di rilancio coniati per il club di viale del Fante. A pochi giorni dal derby di Sicilia tra Palermo e Catania, l’ex amministratore delegato di entrambe le società dell’isola ha concesso un’interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it.

PALERMO E CATANIA –“Non penso che il Palermo fosse partito con i favori del pronostico, questo poteva pensarlo solo chi non conosce bene questa categoria e in particolar modo il girone C della Serie C. Ci sono organici come quello di Ternana e Bari che sono soprattutto ricchi di esperienza e completezza, direi che sono un passo avanti rispetto al Palermo che si sta progressivamente costruendo adesso sotto ogni punto di vista. È normale che ci siano delle defezioni. Il Catania, invece, ha puntato sulla costruzione di una rosa d’esperienza altrimenti non si spiega perché abbia acquistato calciatori più che trentenni. Da Claiton a Reginaldo e Izco, calciatori che hanno tanto da dare sotto l’aspetto della personalità, del carisma e della qualità in questa categoria. I risultati iniziali delle due squadre possono anche essere una conseguenza di questo tipo di situazione, le ultime due partite non sono andate benissimo per il Catania anche se giocate con e squadre più forti della categoria. Sono sicuro che gli etnei abbiano tutte le possibilità per potersi riprendere e dare corpo a quelle che sono le proprie ambizioni.

I DUE TECNICI – “Boscaglia e Raffaele? Sono due allenatori che hanno la stessa estrazione. Ricordo che Roberto allenava il Gela e Raffaele il Due Torri, stiamo parlando di società che militavano tra l’Eccellenza e la Serie D siciliana. Boscaglia ha poi vinto dei campionati (Trapani ed Entella), ha fatto la Serie B tanti anni a buon livello e credo avesse mercato in cadetteria. Ha scelto di accettare la C solo perché ha ricevuto la chiamata del Palermo che ha un blasone che non ha nulla di invidiare a squadre di massima caratura della Serie B. Per Raffaele trasferirsi dal Potenza dove ha fatto bene in questi ultimi due anni al Catania, è stato un enorme passo avanti per la propria carriera. Catania è una piazza importantissima e di grande spessore, allenare in una realtà del genere va assolutamente a vantaggio del tecnico. Obiettivi stagionali di Palermo e Catania? Sono due squadre che possono ambire ai play-off, anche se ho un pensiero negativo in merito al corretto svolgimento della stagione.

COVID E RAUTI – “Se dovessero continuare così le cose parliamo di un campionato che rischia seriamente di fermarsi o quantomeno di subire delle modifiche, pensare di andare avanti fino alla fine in questo modo significherebbe falsare ancor di più il tutto. Diverse squadre come il Palermo non hanno potuto disporre di numerosi tesserati o addirittura subire lo stop forzato, tutto questo potrebbe portare a decisioni drastiche. Accorciare il campionato potrebbe anche essere una soluzione, difficile vedere il campionato nella sua forma regolare e quindi bisogna prepararsi a tutte le evenienze dopo che si è deciso di convivere con questo Covid-19 provando a gestire una situazione molto complessa. È sicuramente una situazione di disagio che potrà alterare valori ed equilibri del campionato, nel girone B ci sono squadre che non hanno avuto problemi di organico al contrario dei rosanero che non ha potuto giocare al massimo delle proprie forze. Rauti? Un ragazzo dalle grandi potenzialità e svelo che l’anno scorso a gennaio l’avrei voluto al Catania e il Torino non lo volle cedere perché aveva altre ambizioni per il calciatore. Penso che i dirigenti del Palermo così come il tecnico sappiano che questa squadra necessiti di qualche tassello, sono competenti e capiranno come intervenire durante il mercato di riparazione. Il Palermo è comunque in costruzione ancora.

GASP E ZAMPARINI – “Il mio mandato a Palermo nel corso dell’era Zamparini? Mi viene da ridere al solo pensare certe situazioni. Il Gasperini di Palermo non era lo stesso di oggi anche perché non era assolutamente facile fare l’allenatore con un presidente che gli chiedeva perché non facesse giocare i suoi calciatori. Quando Gasperini rispondeva che i giocatori erano indistintamente tutti del Palermo l’ex patron lo incalzava così:: “Se oggi non fa risultato, va a casa”. Era la vigilia di Palermo-Atalanta quando poi io decisi di andare via, anche e non solo per questo motivo. Dissi basta perché capii che non si sarebbe potuto fare calcio serio con queste ingerenze e queste metodologie, erano modi di fare che non condividevo affatto. Ricordo ancora la faccia di Gasperini che provai a rincuorare durante il ritiro prima della gara. Con questo atteggiamento non metti certamente nelle condizioni giuste il tuo tecnico soprattutto in un periodo in cui il Palermo aveva iniziato a rialzare la testa sul terreno di gioco. Avevamo fatto quattro gol al Chievo, tre al Catania e stavamo risalendo la china. Zamparini è sempre stato un personaggio particolare, mi sono illuso per tre mesi che si sarebbe messo da parte ma quando non lo ha fatto l’unica soluzione era quella di andare via”.