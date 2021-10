Lo Monaco: “Il calcio aiuti Catania dopo l’alluvione. In città situazione drammatica”

Le parole di Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, sulle drammatiche ore vissute dalla città di Catania

Immagini da "fine del mondo", strade trasformate in torrenti in piena, macchine sommerse d'acqua, danni e devastazione: è questo il drammatico quadro di Catania, colpita nelle scorse ore da un violento alluvione che ha messo in ginocchio la città. A "Radio Punto Nuovo", nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a lanciare un appello per aiutare Catania dopo le drammatiche ore vissute.

"Catania? Una città in ginocchio, una situazione drammatica. I miei collaboratori mi hanno detto che quando l'acqua ha iniziato a defluire, si parlava di una città fantasma, con danni incalcolabili. C'è una continua allerta da parte delle autorità preposte che si preannuncia anche per domani e dopodomani con giornate critiche. Il calcio può e deve aiutare Catania, spero che le leghe aiutino la città. Anche soprattutto perché pare che non sia finita così, Catania ha bisogno di supporto del governo e se il calcio, come ha sempre fatto, vuol muoversi sarà sicuramente ben accetto".

Lo Monaco ha poi fatto il punto sulla Serie A: "C'è un tentativo di fuga da parte del Milan, mette il pepe al Napoli, costringerà il Napoli a cercare di piazzare l'ennesima vittoria. E se le altre dovessero cedere il passo, allora si potrebbe già parlare di un primo tentativo di fuga. Il Milan ha dato ieri un segnale di forza. Mourinho? Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati. Plusvalenze? Lo fanno tutti, ogni tanto si rialza la testa dalla sabbia come gli struzzi. Tutte le società o quasi usano questi strumenti. Il regolamento parla chiaro, a livello civilistico, penale e sportivo: le società dovrebbero essere punite. In troppe hanno usato questi strumenti per aggiustare i bilanci. Maggiore vigilanza serve. Ma, quando è uno strumento veritiero, come nel caso delle plusvalenze dell'Atalanta"