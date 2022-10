Licata-Catania 1-2, Ferraro e le critiche: “Vinto 3 partite su 3. Se pareggiassimo?”

"Gli under li giriamo in campo e stanno rispondendo bene. Ci siamo abbassati nel secondo tempo, anche per scelta perché non avevamo recuperato dopo la partita ravvicinata. Dei momenti giochiamo noi e in altri frangenti gli avversari. La nostra strada è difficile. Faccio i complimenti al Licata. Tutte le squadre ci mettono qualcosa in più quando ci affrontano. Poi quando esce la nostra qualità facciamo gol. Ci godiamo questo momento e da domani (oggi, ndr) ci prepariamo per la prossima in casa di mercoledì".

IN CONFERENZA STAMPA -"Non ci stiamo esprimendo come vogliamo, ma l’importante è prendere condizione fisica e portare i tre punti a Catania - ha proseguito Ferraro in conferenza stampa -. Questo è ciò che conta. Faccio i complimenti ai miei per l’intensità messa in campo, non era semplice per come ha giocato il Licata. Non è semplice vincere su questo campo. Le critiche? Tre partite e nove punti e sento quasi critiche. Se pareggiassimo, cosa succederebbe?", ha concluso.