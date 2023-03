Legrottaglie: “Catania bellissima, catanesi fantastici. Questa città deve risorgere”

NAPOLI- "Questo Napoli è sotto gli occhi di tutti: è una squadra completa. Colpisce bene e si adatta a tutte le situazioni che propone una partita. È un lavoro che parte da lontano. I risultati si vedono nel tempo, non in una sola stagione. È utopia pensare di vincere in un anno. Il Napoli ha fatto acquisti mirati e ha programmato nel tempo: dovrebbe essere il modello cultura italiana. Invece in Italia vogliamo i risultati subito”.