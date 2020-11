LE PAGELLE DI PALERMO-CATANIA 1-1. Prestazione d’orgoglio per i rosa costretti al pari da un gol irregolare

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 1-1 il derby di Sicilia contro il Catania, ma esce dal Barbera con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. La mano di Boscaglia comincia a vedersi e probabilmente con un attaccante da 20 gol i rosa oggi avrebbero almeno 5-6 punti in più. Giovedì il Palermo giocherà in casa della Juve Stabia (alle ore 15:00).

PELAGOTTI 6

Sul gol viene colto in controtempo da Pecorino che anticipa tutti con furbizia ma in maniera irregolare. Nel resto della partita non deve fare gli straordinari, ma tiene alta la concentrazione della difesa guidandoli dalla porta.

ALMICI 7

Punto di riferimento della manovra rosanero sulla destra, corre e dà un’opzione di passaggio in più fin quando è nel pieno delle forze; appena cala di intensità, arretra il baricentro per aiutare la difesa.

PALAZZI 6,5

Tiene bene la posizione ed è sempre attento anche nei momenti più convulsi della partita. Bene anche in fase di ripartenza dove è il primo a fare ripartire l’azione.

MARCONI 6+

Sul gol del Catania viene sovrastato fisicamente da Pecorino che in maniera irregolare vince il rimpallo aiutandosi col braccio prima di tirarlo giù per la maglia, ma per il resto della partita commette poche sbavature.

CORRADO 6,5

Prestazione positiva per il classe 2000 che batte tutta la fascia sinistra aiutando la squadra sia in fase difensiva che offensiva. Non sono mancati gli errori ma i margini di crescita sono molto ampi.