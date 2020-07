Juventus, arriva l’ufficialità: Andrea Pirlo sarà il nuovo tecnico dell’U23

E un’esperienza, quella stessa che ha portato Andrea sul tetto del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, che ora metterà a disposizione dei ragazzi dell’Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che quest’anno ha portato, alla sua seconda stagione, il suo primo e storico frutto, la Coppa Italia di categoria.

Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere.