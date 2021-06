Il Catania evita il fallimento: azionariato popolare e gruppo di Malta decisivi

Il Catania sevita il fallimento e si iscrive al nuovo campionato di Serie C grazie ai tifosi e ad alcuni imprenditori maltesi: le parole di Nico Le Mura

Il Catania salva la matricola 11700, evita il fallimento e si iscrive al nuovo campionato di Serie C . Nella giornata di ieri sono stati inviati in Lega i documenti richiesti e la cifra di 2,3 milioni utili all'iscrizione.

"Nelle ultime ore abbiamo inviato la documentazione più la somma di 2,3 milioni - ha confermato l’amministratore unico rossazzurro, Nico Le Mura, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -. Dobbiamo ringraziare la città per l’aiuto, soprattutto i tifosi delle curve, gli sponsor. Ma dico le cose come stanno: gli imprenditori catanesi hanno risposto davvero poco. Abbiamo rischiato tanto, siamo fieri di aver tagliato questo primo traguardo con i tifosi veri del Catania. Il nostro obiettivo è cedere il club senza speculare, noi lo abbiamo salvato due volte, ma con l’intento di consegnarlo a imprenditori seri e che hanno maggiori possibilità economiche della Sigi. Tutti i soci sono stati encomiabili, hanno messo a disposizione denaro su denaro. Speriamo che il Catania abbia una vita più regolare, adesso".