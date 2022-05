Gravina: “Nostro obiettivo è mettere in sicurezza il sistema. Il Catania…”

Le dichiarazioni rilasciate da Gabriele Gravina, presidente della Figc, in merito alle regole per l'iscrizione dei club ai campionati

"Premesso che le situazioni di Catania e Sambenedettese sono state diverse e non comparabili, il nostro obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza il sistema". Lo ha detto Gabriele Gravina, intervistato ai microfoni di "Rivieraoggi". Nel dettaglio, il presidente della FIGC si è espresso in merito alle regole per l'iscrizione dei club ai campionati professionistici in Italia.