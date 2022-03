Ghirelli: “Catania? In corso indagini di Tribunale e Federcalcio. I problemi…”

Le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a proposito della situazione societaria del Catania

Situazione delicata in casa Catania , il club rossoazzurro è stato acquistato nei giorni scorsi dall'imprenditore Benedetto Mancini . Il destino degli etnei è però ancora in bilico, le incertezze sono tante e l'obiettivo primario è quello di terminare la stagione nel miglior modo possibile. A proposito della suddetta trattativa, è intervenuto Francesco Ghirelli , presidente della Lega Pro , ai microfoni di SportChannel:

"E’ in corso tutta la pratica relativa alle verifiche degli organi di competenza, il Tribunale e la Federcalcio. Ho sempre detto che avrei parlato al termine della vicenda, quindi da parte mia è opportuno mantenere questo atteggiamento. Mi auguro che non ci sia un fatto negativo perchè Catania è una grande città e tifoseria. Logicamente se andasse in senso negativo porterebbe anche un danno al campionato. Il Catania è figlio di una situazione particolare derivante da difficoltà che si porta dietro da molti anni. Il problema legato alla pandemia ha fatto abbassare le barriere per le società di calcio al momento dell’iscrizione, ma se si fossero mantenuti gli indici per le iscrizioni degli ultimi anni non ci sarebbero state difficoltà. Questo è un problema del calcio italiano che deve trovare stabilità sul piano finanziario, altrimenti la difficoltà diventa veramente seria"