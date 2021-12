Filippi: “Acquisito esperienza e consapevolezza. Tifosi? Li avrei voluti sugli spalti”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida contro il Catania

Poco più di ventiquattro ore e sarà Catania-Palermo, match valido per il penultimo turno del girone di andata di Serie C. Una gara importante per entrambe le compagini, reduci da momenti diametralmente diversi, e in cerca di preziosi punti per il prosieguo della stagione. Impegno presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi , intervenuto in conferenza stampa.

"Mio percorso a Palermo? È stato un percorso improvvisato però in queste situazioni tiro sempre il meglio di me e mi adeguo subito senza farmi trovare con le spalle al muro. Abbiamo acquistato esperienza in più e consapevolezza, stiamo lavorando molto bene e adesso è qui che serve incidere in modo prepotente (parlo di staff), il mio e il nostro percorso è stato progressivo e quindi deve continuare a crescere. Tifosi sugli spalti? Mi piacerebbe che gli spalti fossero sempre gremiti, per dare queste disposizioni vuol dire che hanno le loro ragioni. Ci sono state tante iniziative per ammorbidire le tensione, è un derby ed è giusto che ci sia campanilismo però sarebbe stato bello vedere lo stadio pieno con entrambe le tifoserie. Derby che ricorda in modo particolare? Non ne ho uno in particolare, forse quelli di A e B perché entusiasmanti e ricchi di gol".