Fallimento Catania, Mutti: “Gestioni malate, all’estero non sarebbe successo”

Le parole del tecnico, Bartolo Mutti, sulla notizia relativa al fallimento del Calcio Catania

E' ufficiale, il Catania Calcio Spa è fallito : lo ha annunciato nel pomeriggio di ieri la sezione fallimentare del Tribunale etneo dopo aver accolto l'istanza della Procura della Repubblica. Una notizia non inaspettata, in virtù della complicata situazione vissuta dal club rossazzurro ormai da diversi mesi, commentata dall'allenatore Bortolo Mutti sulle frequente di "TMW Radio".

“Purtroppo dispiace, perché sono stato lì anche come giocatore. E’ una piazza incredibile, non farebbe fatica a fare la Serie A. Sono gestioni malate queste. Abbiamo degli organi di controllo che dovrebbero prevenire e non lo fanno. All’estero certe cose non succedono, solo qui in Italia. La colpa va a chi ha gestito il Catania, però la grande colpa è anche di chi deve controllare”.