Faggiano si presenta: “Il Catania non ha categoria, voglio lasciare il segno”

"Sulla barca dobbiamo salirci tutti, nel bene e nel male. Se sono qui è per l’entusiasmo di Grella e della città. Il Catania è il Catania". Lo ha detto Daniele Faggiano , intervenuto questa mattina in sede di conferenza stampa. "Vengo in una città, non in una categoria. Sono un uomo del Sud e quindi amo questo popolo. Non vi nascondo che Grella l'ho cercato io a volte. Sono orgoglio di essere il ds del Catania e di Catania", ha proseguito il nuovo direttore sportivo del Catania .

"Il Catania non ha categoria, quando andremo in trasferta saremo in tanti. Si vive di calcio qui. Prima di accettare è normale che mi sono fatto dei miei pensieri. Sono venuto a Catania e stop, non ho rifiutato la B. Cerco di soddisfare la mia voglia di lavorare. E di soddisfare il presidente. Ho tanta fame di fare bene, di lasciare un segno in questa città, di poter tornare tra 20 anni ed essere riconosciuto per qualcosa di positivo. Guarderò sempre i bilanci, non i nomi grossi. Bisogna fare le cose bene e con criterio. Devono venire giocatori che credono in questa piazza, che hanno voglia e fame. Noi dobbiamo cercare di prendere giocatori funzionali. Sono spigoloso, ma vado d'accordo con tutti. Il mio confronto è per il bene del Catania. Dobbiamo portare questo club più in alto possibile. Catania non è una piazza come un’altra", ha concluso l'ex dirigente di Parma e Palermo.