Di Marzio: “Catania? Morte annunciata, ora servono garanzie”. Su Tacopina e mercato…”

Le parole di Gianni Di Marzio sulla delicata situazione vissuta dal Calcio Catania, dopo il fallimento per insolvenza

“E’ stata una morte annunciata. Per impegnarsi in un progetto bisogna farlo con delle possibilità economiche e tecniche per poterlo fare. Sigi ha invece pensato di poter salvare la matricola, ma non basta solo il sentimento per farlo, c’era bisogno di avere una razionalità mentale e studiata e un progetto che il Catania non poteva in realtà supportare in quel preciso momento, sul piatto c’erano soltanto supporti affettivi e non solo economici”