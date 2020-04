Coronavirus: donato letto di terapia intensiva grazie all’asta benefica di Biagianti. Tutti i dettagli

Marco Biagianti scende in campo per combattere il Coronavirus.

Un letto di terapia intensiva destinato alla cura dei malati Covid-19 è stato donato all’Unità operativa di Anestesia-Rianimazione con Terapia intensiva e Trauma center dell’ospedale Cannizzaro dal giocatore del club etneo Marco Biagianti, impegnato nella raccolta di cimeli sportivi per finanziare gli ospedali di Catania.

La donazione è infatti frutto dell’asta delle maglie indossate dal capitano rossazzurro nel corso della sua carriere, di quelle scambiate con altri calciatori a fine partita, ma anche di casacche che altri calciatori hanno a loro volta donato per dare il proprio contributo alla raccolta fondi sposata da Biagianti.

“Il letto è già stato consegnato e servirà per accogliere i malati Covid-19 in carico alla Rianimazione, nella fase in cui, dopo essere stati estubati, richiedono ancora alta intensità di cure, prima di potere essere trasferiti in Malattie infettive”, hanno spiegato dall’ospedale Cannizzaro. La speciale area di degenza dei malati da Covid-19, è infatti in fase di allestimento all’interno del gruppo operatorio con dotazioni cui l’azienda sta facendo fronte grazie ai propri fondi ma anche alle donazioni.