Coppa Italia Serie C, il 21 agosto si parte: gli impegni di Catania e Messina

Gli avversari delle altre due compagini siciliane impegnate nel torneo ossia il neopromoso ACR Messina e il Catania

Da pochi istanti sono stati resi noti gli accoppiamenti validi per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Il Palermo il prossimo 21 agosto affronterà al "Barbera" il Picerno e in caso di passaggio del turno dovrà vedersela contro la vincente di Monopoli-Potenza (il 15 settembre). Le altre due siciliane impegnate nella competizione non avranno fin dall'inizio vita facile: il Catania sarà ospite della Vibonese mentre l'ACR Messina dovrà fronteggiare la temibile Juve Stabia anch'essa in trasferta. Nell'ipotesi in cui gli etnei accedessero al turno successivo giocherebbero in casa del Catanzaro, i peloritani invece contro la vincente di Foggia-Paganese.