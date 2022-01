Catanzaro, in arrivo Maldonado dal Catania: trovato l’accordo con il giocatore

Il Catanzaro si prepara a mettere a segno il suo terzo colpo nella sessione di mercato invernale in corso

Dopo la notizia del fallimento del Calcio Catania, e con un futuro sempre più incerto e ancora tutto da definire, i rossazzurri cominciano a perdere pezzi. Luis Maldonado, infatti, sta per lasciare la città etnea per approdare il un altro club di Serie C: il Catanzaro, che avrebbe già battuto la concorrenza di Sudtirol e Trento. L'accordo con il giocatore, secondo quanto riportato da "Tuttocalciocatania", sarebbe già stato raggiunto sulla base di un contratto fino a giugno 2023. Si attende ancora, tuttavia, il via libera da parte del Catania. Si tratterebbe del terzo colpo nel mercato invernale per la compagine calabrese: decisa a rinforzare la propria rosa per poter rilanciare le proprie ambizioni di vertice.