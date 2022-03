Catania, Zenga sostiene il club etneo: “Quando le cose vanno male, non arrendetevi”

Le parole dell'ex tecnico del Catania e portiere dell'Inter Walter Zenga, che si è stretto intorno alla situazione societaria difficile del club rossoazzurro

Walter Zenga si stringe intorno al Catania in merito alla difficile situazione societaria che il club sta vivendo da qualche mese a questa parte. Dichiarato fallito e ancora con un futuro incerto, il Catania sta comunque proseguendo la sua stagione sportiva, tra le indubbie difficoltà extra campo. Chi ha fatto parte della sua storia, come Walter Zenga, non ha dimenticato il calore e l'affetto che la tifoseria rossoazzurra gli ha riservato, e per questa ragione ha pubblicato un post su Instagram di puro sostegno verso la compagine etnea. Ecco, di seguito, il post in questione.