Catania, Zanchi: “Concesso poco al Campobasso. Volevamo vincere per i tifosi etnei”

Le dichiarazioni del terzino Zanchi al seguito del pareggio per 1-1 tra Catania e Campobasso nel girone C di Serie C

“Abbiamo fatto una buona gara concedendo poco e niente al Campobasso, ad eccezione dei primi minuti della ripresa con qualche spazio in più concesso ma non grosse occasioni da rete. Siamo andati in vantaggio subito, gestendo bene il primo tempo ma potevamo chiuderla. Si è giocato su ritmi intensi, il Campobasso era organizzato, ci ha chiuso bene gli spazi - riporta tuttocalciocatania.com -. Soprattutto dopo il gol del pareggio si sono chiusi dietro e non era semplice trovare sbocchi. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide non sfruttate, peccato. Ci ha fatto molto piacere ricevere l’abbraccio della curva alla fine, anche se l’amarezza per i tre punti che non sono arrivati c’è perché sentivamo di poterli portare a casa regalando una gioia in più alla tifoseria”