Catania, violati i protocolli anti-Covid: sanzioni per club, Le Mura e Dottore

In merito a episodi relativi allo scorso campionato di Serie C 2020-2021, le Federcalcio ha multato, per la mancata osservanza dei pr0tocolli sanitari anti-Covid, a vario titolo, il Catania, nelle persone dell'amministratore unico dei siciliani Nicola Le Mura e del responsabile sanitario, dott. Mario Dottore, oltre che la società etnea per responsabilità diretta e oggettiva.