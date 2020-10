Catania-Vibonese, Plescia: “Per me è come un derby, io cresciuto nel Palermo ho il rosanero nel cuore”

Parla Vincenzo Plescia.

Catania-Vibonese è da sempre il derby del presidente Pippo Caffo, adesso è anche la partita speciale del nuovo bomber rossoblù, già a segno due volte in campionato. Palermitano di Villafrati, cresciuto nel settore giovanile rosanero, il 22enne attaccante in prestito dal Renate sogna da far gol alla compagine di mister Giuseppe Raffaele: “Per me questo è come un derby e non può essere altrimenti visto che ho trascorso dieci anni nel settore giovanile del Palermo (dai pulcini fino alla Primavera) e mi sento i colori rosanero tatuati sul corpo. Spero di segnare per fare felici i tifosi della Vibonese e pure i palermitani“, ha dichiarato Plescia ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’esperienza calabrese dell’attaccante classe ’98 è iniziata nel migliore dei modi: “Me lo aspettavo, perché sono arrivato a Vibo con la giusta cattiveria agonistica. Gara contro il Catania? Affronteremo una buonissima squadra ma noi non siamo da meno e abbiamo dimostrato col Catanzaro di potercela giocare con tutti. Affronteremo il Catania a viso aperto”.

Chiosa finale sugli obiettivi stagionali della sua Vibonese, che salvo nuovi imprevisti affronterà il Palermo il prossimo 20 dicembre: “Questa squadra può rimanere tra le prime dieci. Con un pizzico di fortuna possiamo anche arrivare ai playoff”, ha concluso Plescia.