Catania, venerdì le buste: due le ipotesi in caso di asta deserta. Le ultime

Mancano due giorni all’apertura delle buste in Tribunale per l'assegnazione del titolo sportivo: quale futuro per il Catania?

Quale futuro per il Catania Calcio? Mancano due giorni all’apertura delle buste in Tribunale per l'assegnazione del titolo sportivo. E secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", non sembrano esserci imprenditori intenzionati a presentare un'offerta. A quel punto, il Tribunale avrebbe due soluzioni: prorogare ancora una volta l'esercizio provvisorio o decretare la fine anticipata della stagione per gli uomini di Francesco Baldini.

Se così fosse, il giorno dopo, il Catania giocherebbe la sua ultima partita, quella al "Massimino" contro il Monterosi Tuscia. "In questo clima di incertezza i tifosi, oltre a darsi appuntamento in tribunale, si recherebbero comunque allo stadio per sostenere il gruppo allenato da Francesco Baldini sperando che non sia davvero l’appuntamento stagionale di commiato per il calcio cittadino", conclude la Rosea. Seguiranno aggiornamenti...