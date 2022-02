Catania-V. Francavilla, Baldini: “Mi sono emozionato! Se avessimo i 4 punti tolti…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Catania, Francesco Baldini, a margine della vittoria contro la Virtus Francavilla

Uno a zero, è questo il punteggio maturato tra Catania e Virtus Francavilla nel match valevole per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C. Tre punti preziosi per la compagine etnea che si è così portata a meno sei lunghezze dalla zona play off. L'allenatore dei rossoblu, Francesco Baldini, è intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida per analizzare la prestazione offerta da Luca Moro e compagni. Di seguito, le sue dichiarazioni.

EMOZIONI- "E’ commovente quello che si è visto oggi al ‘Massimino’ con i ragazzi seduti sul cartellone pubblicitario e la Curva che cantava, mi sono veramente emozionato. Dopo la partita non dormo mai, domani starò ancora peggio. Le mie emozioni sono tante. Sono andato sotto la Curva non per ricevere ma per dare gli applausi. Il nostro pubblico è stato fantastico, sono stati belli anche i ragazzini delle scuole calcio. Solo noi con queste prestazioni potremmo far vedere quando sarà possibile lo stadio con ancora più gente. Ne abbiamo bisogno perchè questo legame deve andare avanti fino alla fine. Noi continuiamo a lavorare per cercare di dare soddisfazioni ed onorare la maglia che indossiamo. Che venga riconosciuta la professionalità mi fa tanto piacere. Non mi è piaciuto invece ricevere la squalifica per antisportività, perchè io credo che la professionalità ed il rispetto siano alla base di qualsiasi rapporto. Io sono stato squalificato e ritenuto antisportivo a causa di un errore dalla panchina che non so chi ha commesso, mi ha dato molto fastidio".

OBIETTIVI- “Vittoria che cambia l’orizzonte di classifica? Se avessimo i 4 punti tolti dalla giustizia sportiva saremmo in una posizione molto interessante che mi piace nettamente di più. Noi dobbiamo uscire prima possibile dalla situazione di guardarci alle spalle e anche la prossima partita sarà fondamentale per potere poi – se ce lo consentono – puntare ad un altro obiettivo. Sono uno ambizioso, mi piace sognare, lavoro e mi spacco la schiena tutti i giorni per realizzare i miei sogni. Non mi tiro indietro. Oggi abbiamo messo una buona ipoteca ma dobbiamo fare risultato anche martedì”.