Catania, ufficiale: Lucarelli è il nuovo allenatore. I dettagli del contratto

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania . Dopo la scelta da parte della società etnea di sollevare dall'incarico il tecnico Luca Tabbiani in seguito alla sconfitta rimediata a Potenza , la dirigenza ha scelto di puntare sullo stesso Lucarelli , che lo scorso 6 novembre è stato esonerato dalla Ternana . Per l'allenatore originario di Livorno si tratta di un ritorno, avendo già guidato i rossazzurri nelle stagioni 2017-2018 e 2019-2020. Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal club siciliano.

"Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Cristiano Lucarelli, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2026 . Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella presenterà ufficialmente il nuovo allenatore ai giornalisti ed agli operatori dell'informazione alle ore 18.00, in sala stampa. A Michele Zeoli, che torna alla guida dell’under 19 rossazzurra, un ringraziamento per la preziosa disponibilità garantita alla società e alla prima squadra. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania FC".

Intanto, dopo aver risolto il contratto che lo legava alle Fere, Lucarelli ha voluto salutare i tifosi della Ternana attraverso i social. "Ringrazio tutti, ma proprio tutti per questi quattro anni fantastici nei quali ho vissuto tante gioie e qualche momento meno positivo. Sono convinto che Breda salverà la squadra", le sue parole. Lucarelli aveva riportato la Ternana in Serie B nella stagione 2022-2023 con una marcia da record che gli ha permesso di vincere proprio il Girone C di Serie C.