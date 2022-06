Catania, ufficiale: le manifestazioni d’interesse sono cinque. I dettagli

Oggi, sabato 18 giugno, è scaduto il termine per manifestare il proprio interesse relativo al rilancio del calcio a Catania

Dopo il fallimento, il Calcio Catania è pronto a ripartire. Oggi, sabato 18 giugno, alle ore 13:00, è scaduto il termine per manifestare il proprio interesse relativo al rilancio del club etneo.

Cinque le pec arrivate al Comune di Catania ed i gruppi imprenditoriali interessati. Nel dettaglio, si tratta di Fabio Maestri, a capo della società Rzs (mittente Luigi Edoardo Ferlito), Mmr Cinema (mittente Gioacchino Amato), Pelligra Group Pty Ltd (mittente Dante Scibilia) e Osmosi Spa (mittente Luca Giovannone, ex presidente del Torino). Mmr Cinema fa riferimento all'imprenditore romano Manuele Ilari. Poco dopo le ore 14:00 è pervenuta al sistema informatico del Comune una quinta proposta da parte di Antonello Mascali per conto di "imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli".