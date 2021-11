Catania, tutto pronto per l’assemblea dei soci: oggi la nomina del CdA

Una nuova assemblea in casa Catania decreterà la nomina del nuovo CdA del club rossoazzurro

"L'assemblea dei soci per eleggere (o confermare) il CdA: in casa Catania le riunioni sono all'ordine del giorno per fare uscire il club dalla profonda crisi economica". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , che punta i riflettori sulla nuova assemblea dei soci che nella giornata odierna coinvolgerà i vertici societari del Catania. Secondo quanto riportato dalla rosea, infatti, il gruppo inglese pronto ad investire con delle sponsorizzazioni nel club etneo si sarebbe già in questi giorni messo a lavoro per trovare delle soluzioni alla crisi finanziaria.