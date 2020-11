Catania-Turris, l’analisi del vice di Raffaele: “Siamo stati sfortunati, ma abbiamo un problema”

Zero a zero. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo stadio di Lentini.

Un pareggio a reti bianche, quello tra Catania e Turris, con la compagine campana che mercoledì pomeriggio sfiderà il Palermo di Roberto Boscaglia fra le mura del “Renzo Barbera”. Un risultato che lascia l’amaro in bocca alla formazione etnea dopo la vittoria conquistata contro la Vibonese. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, Gianluca Cristaldi, collaboratore del tecnico Giuseppe Raffaele (squalificato), ha analizzato la prestazione offerta dal Catania.

“C’è qualche problema nella fase realizzativa, non lo nego ma abbiamo fatto il possibile. Siamo stati sfortunati in qualche rimpallo. Sull’impegno nulla da dire, anzi devo ringraziare una squadra che, in quattro giorni, ha affrontato due gare su terreni allentati. Difficile giocare e brillare su un terreno zuppo. Non abbiamo voluto rischiare Rosaia perché era reduce da un acciacco. Su un campo allentato avrebbe rischiato ancor più del previsto. Ecco perché, nella ripresa, abbiamo schierato Izco. Abbiamo una settimana per preparare il match, sono sicuro che i miglioramenti visti anche in quest’occasione ci permetteranno di reagire anche negli ultimi venti metri”, sono state le sue parole.