Catania, Tribunale dà ultimatum a Mancini: “Entro lunedì trasferimento delle quote”

La decisione del Tribunale di Catania, sul rogito di cessione del club etneo, non ancora stipulato con l'imprenditore Benedetto Mancini

Ultimatum dal Tribunale di Catania! Questa mattina il collegio riunito in camera di consiglio e presieduto dal Dott. Mariano Sciacca, in relazione all'unica offerta irrevocabile presentata dall'imprenditore laziale, Benedetto Mancini, sull'acquisto del ramo caratteristico della società Calcio Catania Spa, dichiarata fallita nel dicembre del 2021, ha disposto che l'eventuale rogito di cessione del club etneo, che non è ancora stato stipulato tra le parti, e l'incontro con i curatori per gli adempimenti, vengano compiuti entro la data di lunedì 4 aprile. Di seguito la nota diramata dal Tribunale di Catania.