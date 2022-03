Catania-Taranto rinviata: ecco la nuova data della sfida del Massimino

La Lega Pro ha deciso di posticipare la partita tra Catania e Taranto a causa dei troppi casi di positività nella formazione di Laterza

Il match tra Catania e Taranto di domenica 27 marzo, valido per la 34esima giornata di Serie C, è stato rinviato a causa dei troppi casi di positività riscontrati nella formazione di Laterza. La Lega Pro ha rinviato ad aprile la sfida come di seguito indicato: