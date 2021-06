Catania, Tacopina tuona: “Ferraù venda la Ferrari e metta mano al portafoglio”

Le parole di Joe Tacopina dopo l'uscita di scena: l'ex patron del Venezia e il messaggio inviato a "La Sicilia"

Durante la conferenza stampa, Ferraù è tornato a parlare dell'uscita di scena di Joe Tacopina, che nel frattempo ha fatto pervenire una manifestazione d'interesse alla Spal. "Al nostro arrivo abbiamo stipulato un contratto in cui noi avremmo ripreso le somme spese, ma il contratto non era subordinato a nessun omologa dell'Agenzia dell'Entrate, bensì a un tale debito: nel caso avremmo perso noi qualcosa. Il 14 marzo abbiamo poi stipulato, noi di SIGI, un contratto con Joe Tacopina che avrebbe dovuto versare un milione al momento della stipula del citato contratto: l'avvocato ne ha però versati solo 630 mila, quindi si parla pure di inadempimento. Ma io non voglio più parlare di cose inutili, questo è passato e io non parlo di chi versando 600 mila euro voleva aggraziarsi la città. Con me ci è riuscito, mi sono fatto ammaliare dal sogno americano, e come me la piazza. Ma vorrei che si capisse che il sogno americano è un'illusione: mi dispiace averlo capito tardi", sono state le sue parole.