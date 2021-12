Catania, Tacopina: “Fallimento inevitabile, società poco seria. Tenete duro”

Le parole che il presidente della Spal ha rivolto ai tifosi del Catania dopo la notizia del fallimento

Al centro di una delle tante trattative per l'acquisto negli anni passati si era messo in evidenza l'avvocato italo-americano Joe Tacopina , che ha provato in diverse circostanze ad arrivare al Catania senza però riuscire mai a chiudere la trattativa. L'attuale presidente della Spal ha pubblicato una lettera sulle pagine del quotidiano LaSicilia in cui si è detto amareggiato per il fallimento, ma ha comunque sottolineato come sia fondamentale per i tifosi tenere duro e questa città tornerà presto dove gli compete.

"Ieri è stato un giorno triste per tutto il calcio italiano, perché Catania è una delle città che merita una squadra di calcio seria e rispettata. Sfortunatamente questo giorno era inevitabile perché il gruppo proprietario ha fatto promesse che non poteva mantenere". Per Tacopina, il fallimento non rappresenta la fine: "Come molti altri club, incluso il mio Venezia di 6 anni fa, cadere potrebbe essere il modo migliore per rompere con lo strangolamento di debiti che erano insostenibili. In men che non si dica sono sicuro che prenderemo in considerazione il Calcio Catania in senso positivo. Tifosi, tenete duro!".