Catania, superato il record del Palermo di abbonati in Serie D: totale di 10.620

“Abbonamenti a quota 10.620: il vostro record è il nostro orgoglio. I sostenitori del Catania hanno stabilito il nuovo record di abbonamenti in Serie D: sono ben 10.620, le tessere già sottoscritte. Catania SSD rivolge un sincero plauso a tutti gli abbonati, inclusi quelli che, pur non potendo garantire stabilmente la presenza allo stadio perché lontani da Catania, hanno voluto ugualmente esprimere un’adesione concreta al progetto di rilancio calcistico rossazzurro. Il vostro primato, cari tifosi, è per noi motivo d’orgoglio e fonte di responsabilità: sappiamo di dover migliorare ogni giorno, in campo e fuori, per essere all’altezza della vostra passione, che non ha precedenti nella storia della quarta serie nazionale. L’eccezionalità del dato emerge anche con riferimento alla tendenza e a numerosi riscontri in Serie C, B e A. Si tratta dell’ennesima conferma delle straordinarie potenzialità della città di Catania. La Campagna Abbonamenti 2022/23 “Melior de cinere surgo” si concluderà alle ore 15.00 di mercoledì 5 ottobre”.