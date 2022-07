Catania, suggestione Lodi per il patron Pelligra: si valuta il ritorno, le ultime

Il Catania riparte dalla Serie D con una nuova proprietà, dopo il fallimento e l'esclusione dall'ultimo campionato di Serie C . L'imprenditore australiano Ross Pelligra ha rilevato il club etneo, riportando entusiasmo nella piazza. Al via ora la ricostruzione dell'organico della squadra, con nuovi innesti per la categoria.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il patron Pelligra ha avviato i contatti per il ritorno in rossoazzurro di Francesco Lodi. L'esperto centrocampista classe 1984, reduce dall'esperienza con l'Acireale e adesso svincolato, sta valutando le diverse offerte che finora gli sono pervenute. Cinque stagione in totale per Lodi con la maglia del Catania, prima tra il 2011 e il 2013 poi tra il 2017 e il 2019, 206 presenze in totale.