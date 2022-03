Catania, Stancampiano: “Con Baldini c’è lealtà. Gioca chi merita, obiettivo playoff”

Il portiere rossoazzurro è intervenuto in relazione al suo recente stato di forma e al finale di stagione della formazione di Baldini, dopo la prova super che ha reso lo stesso portiere protagonista ad Avellino

Parola a Giuseppe Stancampiano . L'estremo difensore del Catania è uno dei protagonisti delle ultime gare della formazione di Baldini , che nel recupero del match contro l' Avellino ha conquistato una vittoria di misura importante anche e soprattutto grazie alla prestazione sopra la media del suo portiere. Assente da undici partite nello schieramento iniziale del tecnico degli etnei, Stancampiano ha più volte salvato il risultato e consentito al Catania di conquistare tre punti d'oro su un campo difficile come quello del 'Partenio'. Intervistato alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport, il classe '87 palermitano ha parlato della stagione e della prestazione ottima contro la formazione di Gautieri . Ecco, di seguito, le sue parole: "Il tecnico dice sempre che chi merita gioca. Giusto così, sono tornato ad Avellino e sono orgoglioso per essere riuscito ad aiutare i compagni. Tenere alta la concentrazione dopo tante panchine? Non è semplice. È complicato per un giocatore di movimento, figuriamoci per chi deve stare tra i pali. Restiamo concentrati sempre. Tutti. Io, non avendo disputato gare da tempo, ho moltiplicato il livello di attenzione. Sapevamo quanto fosse importante la tappa di Avellino, eravamo reduci dal ko di Foggia. Non meritavamo una batosta, ma nell’arco di una stagione può capitare".

Stancampiano ha poi parlato del suo rapporto con Baldini e dell'obiettivo playoff per il Catania: "C’è una reciproca stima anche umana. Sul piano tecnico, Baldini non guarda in faccia a nessuno. Se non merito di giocare mi toglie; è un professionista esemplare, le competenze che ha le hanno notate tutti. Ci ha permesso di lavorare uniti, privilegia l’uomo, di conseguenza diamo tutto in campo per onorare la maglia. In sintesi il rapporto che ci lega è fatto di lealtà e fiducia. Playoff? Dovevamo, intanto, tenere la Serie C. Adesso speriamo di cambiare mira, entrando nei playoff regaleremmo ai tifosi una soddisfazione enorme".