Catania, Spinesi non fa drammi: “Ripartire dai dilettanti non sarebbe un problema, basti pensare al Bari”

Gionatha Spinesi non fa drammi.

L’ex attaccante del Catania ha rincuorato i tifosi del club etneo che rischia seriamente di ritrovarsi in Serie D dopo che la Procura ha chiesto il fallimento. Una cordata straniera ha intenzione di rilevare la società, ma al momento la situazione non è per nulla tranquilla e il rischio di uscire di scena è davvero concreto. L’ex centravanti rossoblu, ai microfoni della redazione di tuttomercatoweb.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Alla piazza non interessa la categoria, i tifosi, ed è difficile dire se sia un bene o un male, vivono la squadra come una cosa propria, e la amano incondizionatamente. Una proprietà ambiziosa e con progetti seri, metterebbe da parte anche un anno tra i dilettanti: basta vedere cosa è successo a Bari. Luigi De Laurentiis si è dimostrato forte e imprenditorialmente bravo, ha unito, soldi, passione e intelligenza: è questa la strada giusta”.