Catania, Sorrentino: “Squadra e tifosi top. Io presidente? Zamparini e Campedelli…”

SUL CATANIA - "Penso che sia il minimo il punteggio pieno. Dispiace vedere stadi con 10-15 mila persone in Serie D. La passione per il calcio dei tifosi catanesi ha pochi eguali, devono stare di sicuro il più in alto possibile. L’unica antagonista sono loro stessi. Per vincere tutte le cose devono andare bene, non tutti sono pronti mentalmente per vestire una maglia del genere. Sono i più forti di tutto il campionato, di tutti i gironi. Non è mai semplice però vincere in questa categoria".