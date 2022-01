Catania, società multata per gli stipendi non pagati: sanzione anche per l’ex Le Mura

Sanzione per il Calcio Catania e Nicola Le Mura, ex amministratore unico, a causa di alcune mensilità di stipendi non pagati

⚽️

Non c'è tregua per il Catania. Dopo il fallimento e il regime di esercizio provvisorio, arriva da parte della FIGC una multa per la società e per Nicola Le Mura, ex amministratore unico.

Causa della sanzione sono alcune mensilità di stipendi non pagate. Le Mura è stato inoltre inibito per due mesi, proprio per non aver provveduto, entro il termine del 18 ottobre 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti ai tesserati e a quelli di giugno 2021 a diversi tesserati.

La multa ammonta a 750,00€ per lo stesso Le Mura e il Catania per responsabilità diretta, per aver corrisposto gli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato dalla società al momento dell'iscrizione.

Così recitano due comunicati diramati dal massimo organo calcistico italiano, presieduto da Gabriele Gravina.