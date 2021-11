Catania, Sigi vuole la ricapitalizzazione: le ultime in casa rossoazzurra

Continue e costanti le riunioni in casa rossoazzurra, con l'obiettivo di dimostrare davanti alla corte del Tribunale fallimentare la continuità aziendale

La Sigi sta lavorando senza sosta per dimostrare la continuità aziendale che eviterebbe altre penalizzazioni sportive al Catania. Mettere nero su bianco la ricapitalizzazione è il primo obiettivo dei soci del club etneo, in cerca di una soluzione in questi ultimi giorni per adempiere alla scadenza per i pagamenti prevista per il prossimo 16 dicembre. Un'eventuale mancato saldo comporterebbe l'esclusione del campionato, misura drastica nella quale la società rossoazzurra non vuole assolutamente incorrere.