Catania, senti Tacopina: “Pronto a rilevare il club prima di Natale. Svelo obiettivi e collaboratori”

“Ormai siamo agli sgoccioli e l’attesa sta per finire, manca solo qualche dettaglio che verrà definito a metà del mese prossimo che bussa alle porte”.

Lo ha annunciato Joe Tacopina. Nel mese di ottobre, il noto avvocato italo-americano ha presentato la prima offerta ufficiale di acquisto per il Catania Calcio. La trattativa con la Sigi sembra ormai in dirittura d’arrivo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nel mese di dicembre.

“Ormai ci siamo, almeno io sono pronto: a metà dicembre sarò a Catania per chiudere la trattativa – ha dichiarato l’ex presidente del Venezia, intervistato ai microfoni de ‘La Sicilia’ -. Sì, ci sono state delle difficoltà ma mi risulta che la Sigi si sta adoperando per ridurre il grosso debito che pesa come un macigno sul Catania. Io ho anche i collaboratori pronti, la mia squadra che dovrà gestire la squadra non vede l’ora di scendere in campo. Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più e spero solo che il covid non ritardi le nostre operazioni”, sono state le sue parole.

I COLLABORATORI – “Fino a qualche giorno fa non c’era niente di ufficiale e aspettavo delle risposte. Ora posso dirlo con certezza. Parto da Dante Scibilia che è stato con me a Venezia per cinque anni dove ha ricoperto la carica di direttore generale. Si tratta di una persona preparatissima, uno dei più importanti commercialisti di Venezia, un top manager che rappresenta il fiore all’occhiello della mia squadra, anche lui pronto a scommettere sul futuro rossazzurro e ci saranno altre sorprese al timone del Catania nuovo corso. Confermo la presenza di Giovanni Gardini il cui curriculum dice tutto: londinese di nascita, ben presto si trasferì a Padova dove ha pure fatto il giornalista. Un personaggio di notevole spessore con un passato da dg nel 1989 nella stessa Padova prima di sbarcare a Roma in casa Lazio, al Verona con tappe anche a Livorno e Treviso, quest’ultima esperienza lo ha fatto svettare nel settore del marketing in cui c’erano società come Juve e Milan. Poi l’Inter, conosce mezzo mondo ed è un vero professionista del settore”.

OBIETTIVI – “Io voglio riportare il Catania non solo in Serie B ma molto più in alto e con la mia squadra di manager e collaboratori sento che potremo farcela. La mia non è solo una promessa, ma un preciso impegno. Se seguo il Catania? Certamente e soffro pure quando si perde, ormai la squadra rossazzurra fa parte della mia vita. Manca poco per l’ufficialità e la Sigi credo abbia fatto di tutto per velocizzare i tempi. Io proprietario già a Natale? Me lo auguro, in fondo non è passato poi così tanto tempo da quando mi fu chiesto se ero interessato al club rossazzurro. Ora più che mai posso dire che aspetto l’ultima risposta della Sigi per creare una nuova società modello. Le mie non sono state solo parole come vede, io agisco con i fatti”, ha concluso Tacopina.