Catania, senti Tacopina: “Ecco quanto sono pronto ad investire. Nuovo stadio? Rispondo così”

Parola a Joe Tacopina.

Nella giornata di oggi, il noto avvocato italo-americano approderà a Catania per la terza volta con l’obiettivo di acquistare il 100% del club etneo. “Spero che la firma sul contratto ci sia il prima possibile per arrivare poi al closing”, ha dichiarato l’ex presidente del Venezia, intervenuto ai microfoni di Itasportpress.

In queste ore, dunque, le parti proveranno a raggiungere l’accordo definitivo che precederà l’atteso closing che nelle migliori delle ipotesi potrà avvenire nel mese di gennaio. “Speriamo prima di Natale ci sia la firma sul contratto e poi la chiusura a gennaio. Alla Sigi chiediamo un nuovo sforzo per la riduzione del debito prima di imbarcarci in questa nuova ed entusiasmante avventura”, ha proseguito.

“Per riportare il club in Serie A abbiamo previsto di investire circa 35 milioni di euro. Una cifra importante certo, ma voglio regalare questa soddisfazione ai tifosi”, ha aggiunto Tacopina che con ogni probabilità incontrerà anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. “A breve ci sarà un incontro con il primo cittadino per discutere di tante cose”.

Infine, in merito alla possibile costruzione di un nuovo stadio, Tacopina ha detto: “Ci stiamo pensando a mettere su un nuovo impianto ma per adesso va bene il Massimino. Quello che più conta nell’immediato è sistemare i conti della società e riportare il club dove militava dieci anni fa con l’ipotesi Europa. Niente più”, ha concluso.