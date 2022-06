Catania, Scibilia: “Costruiremo gruppo che possa arrivare in A. Pellegrino Ds…”

"È un progetto ad ampio respiro. Concentrato sul gruppo della prima squadra che possa scalare tutte le categorie per arrivare in Serie A. Tutto ciò attraverso un percorso di crescita di tutto il movimento calcistico del territorio siciliano. Alla base del progetto ci sono i ragazzi del territorio, quindi un forte settore giovanile, portare i ragazzi in prima squadra. Al fianco al progetto sportivo ci saranno molti progetti di carattere imprenditoriale e sociale. Pellegrino come DS? Alcuni dipendenti della vecchia società li coinvolgeremo. Con le figure direttive se ne parlerà con Vincenzo Grella e faremo le nostre valutazioni. L’idea è di dare una ventata d’aria fresca con un gruppo nuovo di persone che dia stimoli importanti e divertenti. Non ci devono essere retaggi col passato".