Catania, scadenza fiscale rispettata: Sigi verserà 220mila euro, evitato deferimento

Sigi verserà la somma di 220 mila euro necessari per adempiere alla scadenza di oggi, scongiurando così il deferimento del club

Dopo avere anticipato di qualche giorno gli stipendi, nella giornata odierna il Calcio Catania verserà i circa 220 mila euro che mancavano per rispettare le scadenze fiscali odierne. Scongiurato, dunque, l’ipotesi estromissione dal campionato, che sarebbe scattato nell'immediato nel caso in cui non fosse stato rispettato il termine per pagare la cifra mancante. A darne notizia è il "Catanista", che fa il punto sulla delicata situazione societaria del club etneo: in attesa della decisiva e fondamentale data del 21 dicembre, che vedrà il Tribunale di Catania esprimersi sul fallimento o meno della società rossoblù.