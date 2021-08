Catania, scadenza federale non rispettata causa pignoramento: i dettagli

Il comunicato diramato dal Catania sul proprio sito di riferimento: "In dirittura d'arrivo trattativa con un imprenditore locale"

Il Catania non ha rispettato le scadenze per i pagamenti previsti dalla Figc. Il club etneo comunica "di non aver potuto provvedere al pagamento di quanto previsto entro la scadenza federale odierna, a causa di un pignoramento subito per effetto di debiti pregressi; malgrado il lavoro già svolto e gli sforzi profusi, la risoluzione del problema non si otterrà in tempo. Prima della limitazione suddetta, sono stati effettuati alcuni cospicui versamenti per onorare cartelle di pagamento di elevato importo, relative ad esposizioni maturate nelle precedenti gestioni", si legge in una nota pubblicata dal club etneo sul sito di riferimento.