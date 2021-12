Catania, Santagati: “Pubblico fondamentale nel derby. Promozioni in vista”

Le parole dell'amministratore unico del club etneo in vista del derby contro il Palermo in programma domenica alle ore 14:30

Mediagol (rdf) ⚽️

Il Catania si proietta al derby di domenica prossima con grande voglia di trovare un successo contro una squadra che fin qui sta disputando un campionato di grande levatura. Il Palermo di Giacomo Filippi ha vinto lo scontro diretto contro il Monopoli e si è issato al secondo posto in classifica, a 5 punti dalla capolista Bari. I rosanero vogliono continuare a sognare e il derby è il palcoscenico giusto per esaltarsi e continuare a correre verso l'obiettivo promozione diretta.

Il teatro dove andrà in scena lo spettacolo è lo stadio "Massimino" di Catania dove la società etnea spera di accogliere un numero elevato di spettatori pronti a supportare i ragazzi di Francesco Baldini in una sfida che da sempre è una delle attrattive in chiave sportiva dell'isola. Per portare il maggior numero di tifosi sulle tribune la società ha deciso di promuovere una campagna con biglietti scontati che possa dare modo a più persone possibili di rispondere presente e gremire i seggiolini in quello che sa di appuntamento da non perdere.

L'amministratore unico del CataniaSergio Santagati ha rilasciato delle dichiarazioni in merito in cui ha sottolineato l'importanza dell'apporto dei tifosi per provare a rendere ancora più intrigante e unica una partita che già di per se ha un fascino notevole.

“Crediamo che i nostri tifosi meritino un’attenzione costante e concreta, così anche in questa circostanza abbiamo individuato alcune soluzioni mirate nella speranza di poter registrare un’affluenza che dia un’ulteriore spinta alla squadra, molto legata ai sostenitori. Abbiamo disposto per i biglietti della categoria “intero” un prezzo minore, rispetto a quello fissato nelle prime sette gare interne del campionato, e abbiamo previsto un tagliando “ridotto” per i settori più capienti del nostro stadio. Si tratta di una promozione pensata per le famiglie ma in realtà alla portata di tutti”.