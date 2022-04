Catania, Russotto: “Resterei anche in Serie D. Mancini? Era l’unica speranza per noi”

Russotto è rimasto amareggiato per il fallimento del suo Catania ma è intenzionato a ripartire con la maglia rossazzurra anche in Serie D

"Nessuno dei giocatori pensava che il Catania potesse fallire. Dovevamo onorare un campionato, se dall’inizio avessimo pensato che non saremmo arrivati alla fine sarebbe diventato tutto più complicato. Avevamo messo in mora la società per una forma di tutela nei confronti di noi stessi e dei nostri contratti, ma siamo scesi sempre in campo onorando la maglia. Se ripartirei dalla D? Ho espresso più volte la volontà di continuare in questa realtà, ho fatto tanto per tornare. Laddove ci fosse l’occasione, inutile dire di no, resterei a Catania anche in D. Il saluto finale dei tifosi? C’era tanta gente che ha dato l’ennesima dimostrazione d’amore per questa realtà calcistica ma è stato davvero triste, difficile. Sono tornato a casa abbattuto come tutti quanti. Mancini? Ci siamo attaccati a quel briciolo di speranza. Tutti avevamo grandi dubbi ma era l’unica speranza che avevamo. Speravamo che lui potesse smentire tutti quanti, purtroppo però le ore passavano e non avevamo notizie. Abbiamo vissuto quasi tutte le settimane i pre partita con una notizia negativa, succedeva sempre qualcosa. Penso a Catania-Monopoli, ad esempio, quando abbiamo saputo del fallimento. Ci sono state situazioni in cui si è sfiorato anche il comico, sentendo davvero di tutto"