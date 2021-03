Catania, Russotto: “Palermo? E’ dura digerire quella gara. Voglio riportare in alto questi colori”

Parola ad Andrea Russotto.

Diversi sono stati i temi trattati dal jolly offensivo del Catania, come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”: protagonista di un’azione a tu per tu con Pelagotti all’inizio del secondo tempo di Catania-Palermo (un tiro che si è infranto sul palo), il calciatore rossazzurro è tornato a parlare del derby di Sicilia e degli obiettivi della compagine etnea, reduce dalla vittoria conquistata per 3-0 contro il Bisceglie. Ma non solo…

“Certo, è dura digerire quella gara. Abbiamo fornito la prestazione, ma non siamo riusciti a far gol. Abbiamo deluso una città intera e anche io so quanto ci tenessero i tifosi a vincere il derby. Il gruppo ha sempre una parte importante nei momenti difficili. Ci siamo ricompattati subito, il nostro è un organico speciale anche e sotto il profilo dei rapporti umani”, sono state le sue parole.

OBIETTIVI – “Sono tornato a Catania per riprendere un discorso interrotto bruscamente. Il mio sogno è recuperare il tempo perduto e contribuire alla risalita della squadra che ho sempre amato e seguito, anche perché ho messo su famiglia proprio qui, all’ombra dell’Etna e mi sento catanese d’adozione. Puntiamo subito al quarto posto e a finire in alto per giocarci tutto nei playoff”, ha concluso.