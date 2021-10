Catania, Russini: “Non abbiamo sfigurato contro nessuno. Classifica? Ci mancano punti”

Le parole dell'attaccante del Catania, Simone Russini, in vista della sfida di domenica contro la Juve Stabia

"Siamo un gruppo giovane e nuovo, dobbiamo sbrigarci a diventare una squadra ben definita. Non abbiamo sfigurato contro nessuno, forse tranne a Monopoli. Espulsione con la Turris? Ingiusta. Il primo giallo non c’era, ma lasciare la squadra in dieci mi è dispiaciuto, in parità avremmo potuto vincere. Domenica ho sofferto a casa davanti alla TV, recluso in una stanza. Adesso vorrei rimediare aiutando i compagni a a vincere”.