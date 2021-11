Catania, Russini: “Ko col Bari la svolta, penalizzazione? Vicenda societaria non…”

Dopo la vittoria del Catania sul Potenza, in seno alla compagine guidata da miste Fracesco Baldini, si respira un clima disteso nonostante le problematiche societarie, che presto potrebbero mutarsi in penalizzazioni in classifica di Serie C

Mediagol (sc) ⚽️

Nonostante le problematiche societarie che incombono in seno al Catania, la compagine etnea guidata dal tecnico Francesco Baldini, risponde sul campo, colpo su colpo a suon i prestazioni di livello. Per ultima la vittoria interna per 2-1 dello scorso weekend contro il Potenza, successo che ha proiettato la formazione siciliana a quota ventidue punti in classifica, in coabitazione con la Juve Stabia, in piena lotta playoff. Del momento positivo, almeno sul campo, della compagine rossazzurra ha parlato il jolly offensivo partenopeo, Simone Russini, intervistato ai microfoni del format di approfondimento calcistico "Corner", in onda su "Telecolor". Di seguito le dichiarazioni del numero 20 del Catania, che ha fatto un affresco della parabola ascendente della compagine etnea nel girone C di Serie C in corso, senza dimenticare quella che potrebbe essere la possibile penalizzazione in classifica per la sua squadra, in seguito alle note vicende societarie.

IL CAMPIONATO - "Sto abbastanza bene, ho accusato questo fastidio già in settimana ed ho preferito non rischiare contro il Potenza. Credo che sarò disponibile per Latina. La nostra forza è sempre quella di essere un gruppo forte, indipendentemente da chi gioca chiunque può dare un contributo importante. Sabato mi ha sostituito Russotto facendo una buona partita e risultando decisivo ai fini del risultato. Questo dimostra che siamo tutti pronti e indispensabili. Chi entra dà un contributo importante, siamo soddisfatti di questo nostro punto di forza. Quando è arrivato il momento della svolta? Dopo il ko casalingo col Bari, perdendo immeritatamente nel finale. Questo ci ha spinto a fare meglio, dando un segnale importante a Catanzaro dove abbiamo rischiato anche di vincere se non fosse stato per l’errore dell’arbitro che purtroppo ha concesso un rigore".

PENALIZZAZIONE -"Sappiamo che ci verranno tolti dei punti in classifica e dispiace perché noi facciamo di tutto per conquistarli ma non è mai stata un peso la vicenda societaria anche perché noi siamo concentrati sul campo e sugli allenamenti. Siamo pagati per questo, il resto non ci riguarda. Baldini? Ha i suoi meriti, ti mette nelle condizioni migliori. Che Moro abbia fatto 16 gol ed io 5 è bello sul piano personale ma l’importante è il risultato raggiunto dal gruppo. Il mister è un allenatore valido, ha dato un’impronta di gioco e per noi calciatori offensivi, soprattutto con le nostre qualità giocando palla a terra, la sua idea di calcio ci dà una grossa mano. Inoltre c’è un lavoro di squadra. Fare gol e subirne è merito di tutti".